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Источники бесперебойного питания в Казахстане

Купить источники бесперебойного питания (ИБП) в Казахстане

Источник бесперебойного питания в современном мире стал незаменимым атрибутом, позволяющим предотвратить потерю данных, в результате возникновения аварий на линиях энергообеспечения или при скачках энергии.

Источники могут работать с различными устройствами, начиная от бытовых пользовательских компьютеров и до работы с оборудованием крупных предприятий. Разновидность источников бесперебойного питания в основном заключается в параметрах мощности, а также в отличиях по принципу действия. Приобрести источники малого (3-5 кВА), среднего (5-10 кВА) и высокого (10-1000 кВА) показателя мощности можно в Алматы и в Астане. Выбирать следует опираясь на расчёт того, с какой нагрузкой и как часто будет работать ИБП.

Источники бесперебойного питания в Казахстане

Как выбрать источник бесперебойного питания?

Однофазные источники бесперебойного питания для офиса и дома

Существует три разновидности ИБП, в зависимости от функционала и сложности производства.

Источники бесперебойного питания в Казахстане

Бюджетные ИБП

 

Бюджетная модель источника бесперебойного питания – это резервный ИБП. При изменении электроэнергии в сети, срабатывает переход на аккумуляторные батареи для обеспечения энергии. Отклик источника при скачке энергии происходит примерно за 4мс.

В основном, это однофазные ИБР, среди которых широким спросом пользуется модели марки APC Back-UPS CS 500VA или LEONARDO T от Borri, так как обладает высокими характеристиками качества, а также по доступной цене.

Линейно-интерактивные ИБП

 

В такие источники интегрирован автотрансформатор, который помогает обеспечивать стабильную работу оборудования даже в условиях долго отключения от энергосети.

Среди подобных источников особенно выделяется APC Back-UPS 800 VA и GIOTTO на 450-2000 VA от Borri, показатели времени работы которых очень высоки, а также имеется система произведения самодиагностики аккумулятора, которая подскажет когда следует заменить батарею.

Преимущество данного источника питания заключается в подаче оптимальной нагрузки при различном напряжении в сети, не используя автономный режим. Это способствует увеличению эксплуатационного срока аккумуляторных батарей.

К недостатку такой схемы можно отнести затраченное время на переключение нагрузки, чтобы перейти на работу от батареи.

Источники бесперебойного питания в Казахстане
Источники бесперебойного питания в Казахстане

Источники с двойным преобразованием

Источники с двойным преобразованием или так называемые онлайн-ИБП, полностью оправдывают цену на них. При работе данного устройства обеспечивается стабилизация работы оборудования независимо от того какие скачки или помехи происходят на входе. Также эти устройства обеспечивают качественную работу центров обработки данных, различных предприятий и офисов.

Среди подобных устройств APC Smart-UPS RT 1000 VA и GALILEO RT 1000-3000 VA от Borri, являются лидерами продаж, так как могут обеспечить долгое функционирование как от сети, так и от батареи для крупных объёмов работы.

Данная система питания имеет отличительные особенности:

  • двойной преобразователь энергии;
  • адаптация к продолжительному функционированию от источников питания.

ИБП обеспечивает качественное функционирование устройств с хорошими показателями плотности мощности:

  • сетей голосовой связи;
  • серверов;
  • различных лабораторий;
  • промышленных участков с аппаратами.

Трехфазные источники бесперебойного питания

ИБП – залог стабильной работы серверов и промышленного оборудования

INGENIO PLUS

Источники бесперебойного питания со свинцово-кислотными аккумуляторами предназначены для того, чтобы обеспечить сохранность информации во время работы с компьютером или сервером, а так же спасает от перегорания и перебоев промышленного  оборудования. Это происходит за счёт обеспечения постоянного стабильного электропитания при образовании различных скачков напряжения или возникновении аварийной ситуации.

Потеря данных поможет нанести колоссальный удар по организации. Для обеспечения стабильной работы серверного или промышленного оборудования, нужно выбирать достаточно мощный источник бесперебойного питания.

Среди таких источников для поддержания работы и правильного распределения энергии можно выделить источники INGENIO COMPACT, INGENIO PLUS и INGENIO MAX от производителя Borri.

Так же одними из лучших вариантов трехфазные онлайн ИБП являются:

  • DS POWER, DS Power H, DS POWER X, TEOS 300 и XT 300 от бренда Tescom
  • Makelsan Серия PM 3310, PM 3330 и PM 3340
  • Keor HP 100, Keor HP 400 и Keor HP 800 от бренда Legrand
  • DELPHYS EM, DELPHYS MP Elite+, DELPHYS MX, MASTERYS EM и MASTERYS IP+ от бренда Socomec
  •  Master MPS, Master HP и Master HE от бренда Riello

Купить ИБП от лучших производителей и узнать больше информации вы можете позвонив нам или оставить заявку ниже

MTI500 MODULAR UPS

Модульные источники бесперебойного питания

По мере развития технологий, ожидания в отношении качества электроэнергии растут все быстрее. Технологии ИБП постоянно развиваются в ответ на спрос с упором на достижение наивысших уровней эффективности, компактности и бесперебойной работы. В результате такие аспекты, как резервирование, отказоустойчивость и эффективность, становятся все более важными в дополнение к традиционным проблемам качества и надежности электропитания для потребителей.

Технология модульных ИБП выдвигается на первый план как решение растущей потребности в электроэнергии без затрат на новую систему. Эта технология предлагает выгодные решения нескольких проблем и становится популярной тенденцией, особенно в центрах обработки данных и информационных каналах.

Модульный ИБП состоит из небольших силовых модулей ИБП, которые подключаются параллельно и объединяются с батарейными модулями в одном шкафу по желанию заказчика. Благодаря размещению силовых модулей ИБП в одном шкафу, это решение обеспечивает потребителям возможность в плане увеличения мощности, резервирования и быстрой замены в случае отказа. Модули батарей также могут храниться в том же шкафу, обеспечивая возможность разного времени питания для различных потребностей.

Во время приобретения ИБП нужно обращать внимание на показатель производительности. Среди поставщиков качественной продукции стоит выделить производителей, таких как Borri, Legrand, Tescom, Socomec, General Electric, APC и ABB. В этих устройствах заложены:

  • Защита оборудования от перегрузки, замыкания или импульсов на лини электропитания.
  • Высокоэффективное распределение заряда в установке, что позволяет обеспечивать переход сервера или другого оборудования на аварийное питание с возможностью его отключения по истечению конкретного времени и внутреннее переключение с сети на аккумулятор.
  • Позволяет корректно завершить процесс работы оборудования без потери данных и скачков напряжения.
  • Подача звукового сигнала при переходе в режим работы. В некоторых моделях этот сигнал можно регулировать или даже отключать.
  • Все модели имеют ПО, которое диагностирует состояние устройства и аккумулятора.
Источники бесперебойного питания в Казахстане

Особенности и характеристики ИБП в Казахстане

MTI200 MODULAR UPS

Если говорить просто, то ИБП дает возможность хорошей работы от аккумулятора при отсутствии питания в сети. Таким образом сервера, котлы, компьютеры могут не прерывать своей работы, что позволяет продолжать различным отраслям оказывать необходимые услуги.

Это достигается за счет успешной корректировки параметров электротока до необходимых значений.

Факторы, на которые необходимо обратить внимание при выборе устройства:

  1. Время работы от аккумулятора должно быть оптимальным, от этого зависит налаженность предоставления услуг заказчика.
  2. От мощности зависит качество работы потребителей. При различных ее видах не все приборы подойдут. Наилучшим вариантом будет прибор с запасом по мощности. Единицы измерения мощности Вт или VA.
  3. При выборе прибора необходимо определиться с целью использования. Если агрегат необходимо использовать для домашних целей, то требования будут не слишком жесткие, но для промышленных целей существует ряд обязательных критериев в работе. Соответственно, промышленное использование требует возможность длительной работы от аккумулятора и мощности.

Положительные характеристики приборов ИБП данной компании:

  • широкий ассортимент известных брендов;
  • опытный персонал оказывает исчерпывающие консультации;
  • качественный подбор устройства под любые потребности и пожелания заказчика;
  • комфортный сервис;
  • заявленное высокое качество;
  • ознакомление со всеми выгодными предложениями;
  • гарантия с оптимальным сроком;
  • возможность регулирования оптимального варианта с учетом невысокой стоимости.
Powerpack SE 6-10kVA

Производители источников бесперебойного питания в Казахстане

ИБП (UPS) Borri в Казахстане

Имея более чем 80-летний опыт работы, Borri Group является глобальным поставщиком решений и систем силовой электроники, которые отвечают взыскательным требованиям промышленных сред, обеспечивая при этом безопасность электропитания ИКТ.

Компания стремится соответствовать коммерческим требованиям и строгим стандартам безопасности, предлагая широкий ассортимент систем бесперебойного питания и решений, отвечающих конкретным требованиям клиентов.

Подробнее о ИБП Borri в Казахстане
ИБП (UPS) Borri в Казахстане

ИБП от Borri

E8031/E8033 ECS

E8031/E8033 ECS

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GALILEO RT

GALILEO RT

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GALILEO T

GALILEO T

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INGENIO ECS

INGENIO ECS

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INGENIO MAX XT

INGENIO MAX XT

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LEONARDO RT

LEONARDO RT

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UPSaver / UPSaver 3vo

UPSaver / UPSaver 3vo

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B8031FXS/B8033FXS

B8031FXS/B8033FXS

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Заказать ИБП от Quwatt в Казахстане и узнать больше информации вы можете позвонив нам на номер +7 775 030 0705 или оставить заявку ниже

ИБП (UPS) Tuncmatik В Казахстане

Компания Tuncmatik, основанная в Стамбуле в 1969 году, поставила перед собой цель наладить внутреннее производство в сфере электроэнергетики и электроники в Турции. В 1970-х годах Tuncmatik начал производство стабилизаторов напряжения для телевизоров, став первым таким производителем в Турции. К 1980-м годам компания Tuncmatik расширила ассортимент своей продукции, включив в него генераторы переменного тока в ответ растущему спросу на электроэнергию в стране. В 1990-х годах Tuncmatik начал инвестировать в источники бесперебойного питания, чтобы обеспечить появление персональных компьютеров на турецком рынке.

С тех пор компания Tuncmatik стала ведущим брендом энергетических решений в Турции, постоянно разрабатывая новые продукты для удовлетворения растущих потребностей страны.

Подробнее о ИБП Tuncmatik в Казахстане
ИБП (UPS) Tuncmatik В Казахстане

ИБП от Tuncmatik

E-Serisi 125 kVA 3/3

E-Serisi 125 kVA 3/3

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E-Serisi 125 kVA 3/3

E-Serisi 160 kVA 3/3

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E-Serisi 125 kVA 3/3

E-Serisi 225 kVA 3/3

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E-Serisi 125 kVA 3/3

E-Serisi 250 kVA 3/3

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E-Serisi 40 kVA 3/3

E-Serisi 40 kVA 3/3

Подробнее
E-Serisi 40 kVA 3/3

E-Serisi 60 kVA 3/3

Подробнее
E-Serisi 40 kVA 3/3

E-Serisi 80 kVA 3/3

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Modultech 300 кВА (Модуль 30 кВА)

Modultech 300 кВА (Модуль 30 кВА)

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Подробнее о ИБП Tuncmatik в Казахстане
ИБП (UPS) Voltronic Power В Казахстане

Voltronic Power фокусируется на разработке, создании, рекламе и реализации полной линейки ИБП, инверторов и продуктов солнечной энергии для удовлетворения потребностей в соответствии с требованиями рынка, предоставляя качественные продукты и услуги наиболее эффективными и инновационными способами. Основное внимание уделяется обеспечению потребительских ценностей и увеличению доли рынка за счет предложения высококачественных продуктов электропитания.

Свою гарантию надёжности компания обеспечивает тем, что является 100% ODM-производителем, а это означает, что у них нет собственного бренда и они не конкурируют с клиентами на рынках. Вместо этого они занимаются развитием брендов своих клиентов. Их стремление подкрепляется высококачественными исследованиями и разработками, первоклассными системами контроля качества и надежными производственными возможностями, что обеспечивает им долгосрочную поддержку и доверие клиентов.

Подробнее о ИБП Voltronic Power в Казахстане
ИБП (UPS) Voltronic Power В Казахстане

ИБП от Voltronic Power

+Power E

+Power E

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+Power Modular UPS

+Power Modular UPS

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Amber 400VA-1KVA

Amber 400VA-1KVA

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Apex 400VA-2KVA

Apex 400VA-2KVA

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APlus

APlus

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Atlas 600/800/1K/1.2K/1.5K

Atlas 600/800/1K/1.2K/1.5K

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Fortress 3P/3P 100KVA-200KVA

Fortress 3P/3P 100KVA-200KVA

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Galleon II 1K-3KVA

Galleon II 1K-3KVA

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Источники бесперебойного питания в Казахстане

Socomec, французский бренд с более чем 80-летним опытом работы на мировом рынке, является ведущим производителем систем низковольтной защиты. Со временем данный бренд превратился в группу промышленных компаний с производственными мощностями во многих европейских странах.

Благодаря широкому ассортименту ИБП, систем статической коммутации и выпрямителей, разработанных с учетом уникальных требований, системы Socomec способны справиться даже с самыми сложными потребностями ИТ- и телекоммуникационного оборудования.

Подробнее о ИБП Socomec в Казахстане
Источники бесперебойного питания в Казахстане

Блоки бесперебойного питания от Socomec

DELPHYS BC (200-300 kVA)

DELPHYS BC (200-300 kVA)

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DELPHYS EM

DELPHYS EM

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DELPHYS GP - Серия Green Power 2.0

DELPHYS GP – Серия Green Power 2.0

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DELPHYS MP Elite+

DELPHYS MP Elite+

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DELPHYS MP Elite+

DELPHYS MX

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ITYS

ITYS

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ITYS ES

ITYS ES

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ITYS PRO

ITYS PRO

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Остальные производители бесперебойников
в Казахстане

Legrand

ИБП Legrand

Итальянские источники бесперебойного питания класса A

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ABB

ИБП ABB

Швейцарские источники бесперебойного питания класса A

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Eaton

ИБП Eaton

Американские источники бесперебойного питания класса В

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Riello

ИБП Riello

Итальянские источники бесперебойного питания класса В

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APC от Schneider

ИБП APC

Американские источники бесперебойного питания класса A

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Tescom

ИБП Tescom

Турецкие источники бесперебойного питания класса В

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General Electric

ИБП GE

Американские источники бесперебойного питания класса A

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Delta Electronics

ИБП Delta

Тайванские источники бесперебойного питания класса В

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Makelsan

ИБП Makelsan

Турецкие бесперебойники

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Закажите блоки бесперебойного питания в Алматы и Астане, или узнайте больше информации, позвонив нам на номер +7 775 030 0705 или оставить заявку ниже

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г.Алматы: Луганского 95Б

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Звоните с 9:00 – 18:00:

+7 775 030 0705

Электронная почта
request@quwatt.kz
Адрес:

г. Астана: пр. Туран 1

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