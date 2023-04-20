Источники бесперебойного питания в Казахстане

Купить источники бесперебойного питания (ИБП) в Казахстане
Источник бесперебойного питания в современном мире стал незаменимым атрибутом, позволяющим предотвратить потерю данных, в результате возникновения аварий на линиях энергообеспечения или при скачках энергии.
Источники могут работать с различными устройствами, начиная от бытовых пользовательских компьютеров и до работы с оборудованием крупных предприятий. Разновидность источников бесперебойного питания в основном заключается в параметрах мощности, а также в отличиях по принципу действия. Приобрести источники малого (3-5 кВА), среднего (5-10 кВА) и высокого (10-1000 кВА) показателя мощности можно в Алматы и в Астане. Выбирать следует опираясь на расчёт того, с какой нагрузкой и как часто будет работать ИБП.
Как выбрать источник бесперебойного питания?
Однофазные источники бесперебойного питания для офиса и дома
Существует три разновидности ИБП, в зависимости от функционала и сложности производства.
Бюджетные ИБП
Бюджетная модель источника бесперебойного питания – это резервный ИБП. При изменении электроэнергии в сети, срабатывает переход на аккумуляторные батареи для обеспечения энергии. Отклик источника при скачке энергии происходит примерно за 4мс.
В основном, это однофазные ИБР, среди которых широким спросом пользуется модели марки APC Back-UPS CS 500VA или LEONARDO T от Borri, так как обладает высокими характеристиками качества, а также по доступной цене.
Линейно-интерактивные ИБП
В такие источники интегрирован автотрансформатор, который помогает обеспечивать стабильную работу оборудования даже в условиях долго отключения от энергосети.
Среди подобных источников особенно выделяется APC Back-UPS 800 VA и GIOTTO на 450-2000 VA от Borri, показатели времени работы которых очень высоки, а также имеется система произведения самодиагностики аккумулятора, которая подскажет когда следует заменить батарею.
Преимущество данного источника питания заключается в подаче оптимальной нагрузки при различном напряжении в сети, не используя автономный режим. Это способствует увеличению эксплуатационного срока аккумуляторных батарей.
К недостатку такой схемы можно отнести затраченное время на переключение нагрузки, чтобы перейти на работу от батареи.
Источники с двойным преобразованием
Источники с двойным преобразованием или так называемые онлайн-ИБП, полностью оправдывают цену на них. При работе данного устройства обеспечивается стабилизация работы оборудования независимо от того какие скачки или помехи происходят на входе. Также эти устройства обеспечивают качественную работу центров обработки данных, различных предприятий и офисов.
Среди подобных устройств APC Smart-UPS RT 1000 VA и GALILEO RT 1000-3000 VA от Borri, являются лидерами продаж, так как могут обеспечить долгое функционирование как от сети, так и от батареи для крупных объёмов работы.
Данная система питания имеет отличительные особенности:
- двойной преобразователь энергии;
- адаптация к продолжительному функционированию от источников питания.
ИБП обеспечивает качественное функционирование устройств с хорошими показателями плотности мощности:
- сетей голосовой связи;
- серверов;
- различных лабораторий;
- промышленных участков с аппаратами.
Трехфазные источники бесперебойного питания
ИБП – залог стабильной работы серверов и промышленного оборудования
Источники бесперебойного питания со свинцово-кислотными аккумуляторами предназначены для того, чтобы обеспечить сохранность информации во время работы с компьютером или сервером, а так же спасает от перегорания и перебоев промышленного оборудования. Это происходит за счёт обеспечения постоянного стабильного электропитания при образовании различных скачков напряжения или возникновении аварийной ситуации.
Потеря данных поможет нанести колоссальный удар по организации. Для обеспечения стабильной работы серверного или промышленного оборудования, нужно выбирать достаточно мощный источник бесперебойного питания.
Среди таких источников для поддержания работы и правильного распределения энергии можно выделить источники INGENIO COMPACT, INGENIO PLUS и INGENIO MAX от производителя Borri.
Так же одними из лучших вариантов трехфазные онлайн ИБП являются:
- DS POWER, DS Power H, DS POWER X, TEOS 300 и XT 300 от бренда Tescom
- Makelsan Серия PM 3310, PM 3330 и PM 3340
- Keor HP 100, Keor HP 400 и Keor HP 800 от бренда Legrand
- DELPHYS EM, DELPHYS MP Elite+, DELPHYS MX, MASTERYS EM и MASTERYS IP+ от бренда Socomec
- Master MPS, Master HP и Master HE от бренда Riello
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Модульные источники бесперебойного питания
По мере развития технологий, ожидания в отношении качества электроэнергии растут все быстрее. Технологии ИБП постоянно развиваются в ответ на спрос с упором на достижение наивысших уровней эффективности, компактности и бесперебойной работы. В результате такие аспекты, как резервирование, отказоустойчивость и эффективность, становятся все более важными в дополнение к традиционным проблемам качества и надежности электропитания для потребителей.
Технология модульных ИБП выдвигается на первый план как решение растущей потребности в электроэнергии без затрат на новую систему. Эта технология предлагает выгодные решения нескольких проблем и становится популярной тенденцией, особенно в центрах обработки данных и информационных каналах.
Модульный ИБП состоит из небольших силовых модулей ИБП, которые подключаются параллельно и объединяются с батарейными модулями в одном шкафу по желанию заказчика. Благодаря размещению силовых модулей ИБП в одном шкафу, это решение обеспечивает потребителям возможность в плане увеличения мощности, резервирования и быстрой замены в случае отказа. Модули батарей также могут храниться в том же шкафу, обеспечивая возможность разного времени питания для различных потребностей.
Во время приобретения ИБП нужно обращать внимание на показатель производительности. Среди поставщиков качественной продукции стоит выделить производителей, таких как Borri, Legrand, Tescom, Socomec, General Electric, APC и ABB. В этих устройствах заложены:
- Защита оборудования от перегрузки, замыкания или импульсов на лини электропитания.
- Высокоэффективное распределение заряда в установке, что позволяет обеспечивать переход сервера или другого оборудования на аварийное питание с возможностью его отключения по истечению конкретного времени и внутреннее переключение с сети на аккумулятор.
- Позволяет корректно завершить процесс работы оборудования без потери данных и скачков напряжения.
- Подача звукового сигнала при переходе в режим работы. В некоторых моделях этот сигнал можно регулировать или даже отключать.
- Все модели имеют ПО, которое диагностирует состояние устройства и аккумулятора.
Особенности и характеристики ИБП в Казахстане
Если говорить просто, то ИБП дает возможность хорошей работы от аккумулятора при отсутствии питания в сети. Таким образом сервера, котлы, компьютеры могут не прерывать своей работы, что позволяет продолжать различным отраслям оказывать необходимые услуги.
Это достигается за счет успешной корректировки параметров электротока до необходимых значений.
Факторы, на которые необходимо обратить внимание при выборе устройства:
- Время работы от аккумулятора должно быть оптимальным, от этого зависит налаженность предоставления услуг заказчика.
- От мощности зависит качество работы потребителей. При различных ее видах не все приборы подойдут. Наилучшим вариантом будет прибор с запасом по мощности. Единицы измерения мощности Вт или VA.
- При выборе прибора необходимо определиться с целью использования. Если агрегат необходимо использовать для домашних целей, то требования будут не слишком жесткие, но для промышленных целей существует ряд обязательных критериев в работе. Соответственно, промышленное использование требует возможность длительной работы от аккумулятора и мощности.
Положительные характеристики приборов ИБП данной компании:
- широкий ассортимент известных брендов;
- опытный персонал оказывает исчерпывающие консультации;
- качественный подбор устройства под любые потребности и пожелания заказчика;
- комфортный сервис;
- заявленное высокое качество;
- ознакомление со всеми выгодными предложениями;
- гарантия с оптимальным сроком;
- возможность регулирования оптимального варианта с учетом невысокой стоимости.
Производители источников бесперебойного питания в Казахстане
Имея более чем 80-летний опыт работы, Borri Group является глобальным поставщиком решений и систем силовой электроники, которые отвечают взыскательным требованиям промышленных сред, обеспечивая при этом безопасность электропитания ИКТ.
Компания стремится соответствовать коммерческим требованиям и строгим стандартам безопасности, предлагая широкий ассортимент систем бесперебойного питания и решений, отвечающих конкретным требованиям клиентов.
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Компания Tuncmatik, основанная в Стамбуле в 1969 году, поставила перед собой цель наладить внутреннее производство в сфере электроэнергетики и электроники в Турции. В 1970-х годах Tuncmatik начал производство стабилизаторов напряжения для телевизоров, став первым таким производителем в Турции. К 1980-м годам компания Tuncmatik расширила ассортимент своей продукции, включив в него генераторы переменного тока в ответ растущему спросу на электроэнергию в стране. В 1990-х годах Tuncmatik начал инвестировать в источники бесперебойного питания, чтобы обеспечить появление персональных компьютеров на турецком рынке.
С тех пор компания Tuncmatik стала ведущим брендом энергетических решений в Турции, постоянно разрабатывая новые продукты для удовлетворения растущих потребностей страны.
ИБП от Tuncmatik
Voltronic Power фокусируется на разработке, создании, рекламе и реализации полной линейки ИБП, инверторов и продуктов солнечной энергии для удовлетворения потребностей в соответствии с требованиями рынка, предоставляя качественные продукты и услуги наиболее эффективными и инновационными способами. Основное внимание уделяется обеспечению потребительских ценностей и увеличению доли рынка за счет предложения высококачественных продуктов электропитания.
Свою гарантию надёжности компания обеспечивает тем, что является 100% ODM-производителем, а это означает, что у них нет собственного бренда и они не конкурируют с клиентами на рынках. Вместо этого они занимаются развитием брендов своих клиентов. Их стремление подкрепляется высококачественными исследованиями и разработками, первоклассными системами контроля качества и надежными производственными возможностями, что обеспечивает им долгосрочную поддержку и доверие клиентов.
ИБП от Voltronic Power
Socomec, французский бренд с более чем 80-летним опытом работы на мировом рынке, является ведущим производителем систем низковольтной защиты. Со временем данный бренд превратился в группу промышленных компаний с производственными мощностями во многих европейских странах.
Благодаря широкому ассортименту ИБП, систем статической коммутации и выпрямителей, разработанных с учетом уникальных требований, системы Socomec способны справиться даже с самыми сложными потребностями ИТ- и телекоммуникационного оборудования.
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