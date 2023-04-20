Источники бесперебойного питания в Казахстане

Источник бесперебойного питания в современном мире стал незаменимым атрибутом, позволяющим предотвратить потерю данных, в результате возникновения аварий на линиях энергообеспечения или при скачках энергии.

Источники могут работать с различными устройствами, начиная от бытовых пользовательских компьютеров и до работы с оборудованием крупных предприятий. Разновидность источников бесперебойного питания в основном заключается в параметрах мощности, а также в отличиях по принципу действия. Приобрести источники малого (3-5 кВА), среднего (5-10 кВА) и высокого (10-1000 кВА) показателя мощности можно в Алматы и в Астане. Выбирать следует опираясь на расчёт того, с какой нагрузкой и как часто будет работать ИБП.